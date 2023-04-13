Три группы в детских садах Хабаровска закрыли на карантин по ОРВИ Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске из-за заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли три группы в трех детских садах. Как сообщили в пресс-службе администрации города, пока уровень заболеваемости остается ниже эпидпорога на 17, 6 процента. На прошлой неделе в городе 13 раз диагностировали грипп, заболели только взрослые.

- Всего, по оперативным данным регионального управления Роспотребнадзора, с 3 по 9 апреля в медучреждения краевого центра обратился 3151 человек с симптомами простуды, - говорит Екатерина Царева, консультант горуправления по физкультуре, спорту и здравоохранению.

В больницу положили 48 человек, из них 28 - дети, по большей части младше двухлетнего возраста. Детей госпитализируют с диагнозом уже четвертую неделю подряд, родителей призывают быть бдительными и не игнорировать симптомы.

Болеют также внебольничной пневмонией. С 3 по 9 апреля за помощью обратились 88 хабаровчан, 61 потребовалась госпитализация.

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