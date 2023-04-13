83-летнюю жительницу Хабаровска сбила машина на пешеходном переходе Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске за прошедший день 12 апреля произошло три дорожно-транспортных происшествия. В результате три человека пострадали. Как сообщили в Госавтоинспекции города Хабаровска, одна женщина получила серьезные травмы.

Авария произошла около 16:25 на улице Ленина. «Тойота Приус» поворачивала направо, на улицу Комсомольскую. В этом месте оборудован нерегулируемый пешеходный переход. 83-летняя женщина переходила дорогу, когда машина на нее наехала.

- В результате ДТП пострадала женщина 1950 года рождения, получившая серьезные травмы, - рассказали в ГИБДД.

Водитель «Приуса» был трезв, однако водить машину он начал только в этом году. Все необходимые документы находились при нем.

Что касается происшествий в Хабаровском крае, то за прошедшие сутки было зафиксировано 452 нарушения правил. В Хабаровске 21 из них связано с непредоставлением преимущества пешеходам.

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