Цены на социально значимые продукты сдерживают почти 700 магазинов Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае около 700 магазинов работают на сдерживание цен на социально значимые продукты. Как сообщает минпромторг региона, торговые надбавки замораживают на макароны, крупы, молоко, хлеб и овощи для борщевого набора.

К слову, по данным «Индекса борща», в апреле общая стоимость блюда за счет продуктов хорошо снизилась. Если в марте набор продуктов на четыре порции обходился в 149 рублей, то в апреле уже в 118 рублей.

Что касается 700 магазинов, где сдерживают наценки, то процесс происходит следующим образом: при подписании соглашения компании обязуются ограничить торговые надбавки на эти группы товаров до 15 процентов. Цена на эти продукты рассчитывается в зависимости от того, по какой стоимости магазинам поставили товар сами производители.

Правительство региона отслеживает цены на товары категории. При возникновении фактов завышения цен данные передают антимонопольщикам.

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