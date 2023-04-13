Дебошира сняли с рейса Хабаровск - Москва

Мужчину задержали сотрудники полиции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейс авиакомпании «Россия» был отложен 12 апреля. Самолет Boeing 777-300 должен был вылететь по маршруту Хабаровск - Москва, но он задержался на полтора часа из-за одного пассажира.

Скандал в салоне начался в тот момент, когда воздушное судно заняло исполнительный старт (та часть взлетно-посадочной полосы, где самолет занимает исходную позицию для взлета - прим. ред.). Один из пассажиров начал кричать и заявил, что на борту находится взрывное устройство.

Экипаж принял экстренное решение вернуться на стоянку, а дебошира передали сотрудникам полиции. Источники в правоохранительных органах подтвердили задержание гражданина.

Полтора часа специалисты осматривали «Боинг», но следов взрывного устройства не было обнаружено. Самолет с задержкой все же улетел в Москву. Мужчину будут проверять по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

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