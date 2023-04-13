Ожог лица и рук: мужчина пытался потушить горящую дачу в Хабаровске и пострадал Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске из-за собственной неосторожности семья лишилась дачи. Дом сгорел полностью, на месте осталось лишь пепелище. ЧП произошло из-за того, что хозяева оставили легковоспламеняющуюся жидкость в неположенном месте. На вызов отправились пожарные.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в полдень, 10 апреля. В селе Ильинка, СНТ «Родничок» загорелся дачный дом. На помощь отправились две автоцистерны восьмой пожарной части села Некрасовка. За 40 минут огонь удалось ликвидировать. В результате мужчина - отец хозяина дачи - получил ожоги.

- Собственник дачи накануне занимался хозяйственными работами. Для каких-то целей ему потребовался бензин, он налил его в небольшую емкость (предположительно, стакан). После чего поставил его остатки на предтопочный лист у печи, которая топилась дровами. В тот день на даче остался ночевать отец мужчины. В какой-то момент поздно вечером он случайно опрокинул емкость с бензином, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Когда мужчина начал чистить печь, уголек вылетел, и случился пожар. Пламя вспыхнуло сразу, дом охватило огнем. Отцу хозяина вызвали скорую помощь. Оказалось, он пытался потушить огонь сам, но обжег лицо и руки. В инциденте будут разбираться специалисты.

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