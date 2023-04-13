Вандалы попортили место будущего арт-объекта в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Вот уже который раз стена на улице Лейтенанта Орлова становится жертвой вандалов. 10 апреля стену неплохо попортили, а спустя два дня снова нанесли надписи. Как сообщает администрация Хабаровска, в ближайшем будущем стену планировали превратить в арт-объект, и украсить детскими рисункам, посвященными городу и краю.
- И не прошло недели с того момента, как мы делали публикацию про шумозащитную стену, как сегодня ночью злоумышленники нанесли еще больший вред конструкции, которая в ближайшем будущем должна превратиться в арт-объект, - говорят в мэрии.
В администрации считают, что жители города не хотят видеть город чистым и красивым. Стена уже была подготовлена к нанесению детских рисунков, однако ее решили испортить. Вандалов призывают направить свое творчество в правильное русло и принять участие в конкурсе «Край и город глазами детей», а горожан - не оставаться равнодушными к таким инцидентам.
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