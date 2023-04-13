Мэр Хабаровска поздравил Петра Дуброва с присвоением звания Героя России
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил космонавта Петра Дуброва с получением высокого звания «Героя России». Этого звания хабаровский космонавт был удостоен за героизм и мужество, проявленные в космическом полете на МКС. Помимо этого, Дуброву дали почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
- Поздравляю нашего земляка с высоким званием! Это говорит о том, что в Хабаровске воспитывают достойных людей. Я очень благодарен Петру Дуброву за то, что он не забывает наш город, приезжает, когда есть для этого возможность, встречается со школьниками, молодежью. Он - великолепный пример для подражания! - говорит Сергей Кравчук.
В прошлый свой визит на родину Петр Дубров отдал Кравчуку вымпел с гербом Хабаровска. Он брал его с собой на орбиту. Теперь символ хранится в музее истории города.
В свой продолжительный полет космонавт отправился 9 апреля 2021 года. Ко Дню космонавтики в Хабаровске на фасаде здания создали граффити с его изображением.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru