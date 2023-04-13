Сергей Кравчук оценил состояние площади Блюхера в Хабаровске после зимы Фото: Администрация Хабаровска

Глава Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал территорию площади Блюхера и посмотрел, в каком состоянии пребывает новая детская площадка после зимнего периода. Как отметили в администрации города, особое внимание было уделено вопросу наведения порядка, а также безопасности на площадке.

Состояние площади в нормативном состоянии. Никакого ремонта здесь не требуется. В скором времени заработают фонтаны. В прошлом году родители жаловались на небезопасность одного из аттракционов, объект подрядчик сдал, он готов к эксплуатации, однако с возрастным ограничением. Заниматься на нем могут дети старше 7 лет.

На площадке инновационное покрытие, глава города порекомендовал использовать такое и на других зонах отдыха. Один элемент на площадке оказался поврежден, поэтому на месте повесят видеокамеру.

- Благодаря инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Владимировича Дегтярева федеральный застройщик занялся реконструкцией такого удивительного объекта для нашего города. Подобного сочетания архитектуры и ландшафтного дизайна нет нигде на Дальнем Востоке, - сказал мэр.

Этот проект для города уникальный. Некоторые материалы, которые использовались для строительства, применялись в регионе впервые. Здесь обустроено несколько зон, детская площадка, зона отдыха, прогулок и место для проведения мероприятий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.