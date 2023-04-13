В Хабаровске пройдет киномарафон «Победили вместе» имени Владимира Меньшова Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске с 18 по 21 апреля будут показывать кинокартины, ставшие призерами Международного кинофестиваля под названием «Победили вместе» имени Владимира Меньшова. Фильмы покажут на разных площадках. В ТОГУ можно посмотреть фильм о представителях коренных народов - «И один в поле воин», работа Альберта Самойлова. А также картины «Против течения» про паралимпийца, «Демократический фашизм» и «Призраки. Солдаты забытой войны».

- В Дальневосточной государственной научной библиотеке 18 апреля Валерий Фомин, киновед и автор сценария представит фильм «Экспозиция войны» о судьбах фронтовых кинооператоров Великой Отечественной войны. 19 апреля режиссёр Георгий Курдяев покажет свою картину «Против течения», - рассказали в правительстве края.

19 апреля в институте культуры состоится показ и обсуждение пяти картин. Увидеть здесь можно будет кино «Денацификация Германии. Успешен ли процесс?», «Квартет». А 20 числа в музее имени Гродекова намечен показ картин «Экспозиция войны» и опять же «Денацификация Германии».

Помимо просмотров и разговоров о кино, жителям дадут мастер-классы документалисты, а авторы встретятся со зрителями вживую.

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