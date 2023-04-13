Студенты ПИ ТОГУ попросили мэра Хабаровска привести в порядок территорию у общежития
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске студенты педагогического института ТОГУ обратились к главе города с просьбой привести в нормативное состояние подъезд и территорию у общежития учебного заведения. Мэр Сергей Кравчук проинспектировал участок и дал соответствующие поручения профильным ведомствам.
- Участок дороги оставляет желать лучшего. В этом году мы его подремонтируем. В следующем включим эту территорию в список для голосования по национальную программу «Формирование комфортной городской среды», - сказал глава города.
Сергей Кравчук добавил, что это решение даст возможность территорию благоустроить и создать сквер. Вопросом займется департамент архитектуры, строительства и землепользования. Затем участок можно будет включить в соответствующую программу.
Также сегодня мэр Хабаровска побывал на площади Блюхера и посмотрел, в каком состоянии находится территория после зимнего периода.
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