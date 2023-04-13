В Хабаровск для обмена опытом прибыли ведущие врачи страны Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае врачи могут воспользоваться возможностью обменяться опытом с ведущими докторами страны. Специалисты приехали в краевую столицу на научно-практический форум к 125-летию Краевой клинической больницы №1 имени Сергеева. Проходит мероприятие в самом медучреждении. Старт 14 апреля. К форуму можно подключиться и онлайн.

- В декабре 2022 года произошло знаменательное событие - после перерыва в долгие 14 лет в медучреждении проведена успешная операция по трансплантации почки. Также в больнице начали серьезно заниматься сердечно-сосудистой хирургией. Очень важное направление - это хроническая ишемия нижних конечностей и ангиопластика, - говорит Евгений Никонов, зампред правительства по социальным вопросам.

Отмечается, что за два месяца врачам удалось восстановить 40 конечностей. В Хабаровске в рамках форума пройдут не только лекции, но и мастер-классы. Так, уже провели демонстрацию операции эндоскопического ультразвукового исследования. На ней был использован новый прибор - холангиоскоп SpyGlass. С его помощью можно проходить в тончайшие каналы, находить камни и контролировать извлечение. Операция прошла успешно.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.