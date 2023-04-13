Белые мухи не улетят: в Хабаровском крае 14 апреля будет идти снег Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хабаровский край никак не распрощается со снежным и ветреным циклоном. 14 апреля практически на всей территории региона будут осадки. В краевой столице днем до +5 градусов, ночью - до -6. Мокрый снег.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, южные районы региона тоже встретят последний рабочий день недели осадками. Правда, здесь теплее, ночью термометр покажет максимум +1 градус, а днем потеплеет до +9.

- В центральных районах местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега (Хабаровский, Нанайский и Верхнебуреинский районы - без осадков), температура ночью от -1 до -10, температура днем от 0 до +7 градусов, ветер северный, северо-западный, 4-14 метров в секунду.

На севере края то небольшой, то умеренный снегопад. Ночью столбик термометра застынет на нуле, а с рассветом будет теплеть, днем уже до +4 градусов.

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