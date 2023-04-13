Мэру Хабаровска показали проект нового сквера у института инфокоммуникаций Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске жители района и студенты института инфокоммуникаций обсудили с мэром будущий сквер. Территория рядом с учебным заведением стала одним из победителей голосования по программе формирования комфортной городской среды. Площадь будущего сквера - 2780 квадратных метров. Студенты предложили назвать его «Связь поколений».

- При создании проекта были учтены ваши предложения и мнения местных жителей. На сегодняшний день хабаровчане небезразличны и активно принимают участие в рейтинговом голосовании за территории. Хочу обратить ваше внимание, что с 15 апреля стартует очередное голосование за зоны отдыха, которые благоустроят в 2024 году, приглашаю всех жителей города принять в нем активное участие, - говорит Сергей Кравчук.

В новом сквере сделают дорожки, поставят скульптуры, лавочки и беседку. Посещать его смогут и маломобильные жители. Кроме того, по всему периметру сквера посадят молодые деревья. После реализации это место будет выглядеть красиво.

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