Хотел купить прицел через телеграм: житель Хабаровска лишился крупной суммы поверив нерадивому продавцу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске полиция разбирается в очередном инциденте с мошенниками. На этот раз на уловку попался мужчина, пытаясь купить прицел в одном из телеграм-каналов. В результате он лишился 50 тысяч рублей, а товар ему так и не отправили. Связь с нерадивым продавцом бесповоротно прервалась.

- В одном из телеграм-каналов, где продают бывшие в употреблении товары, он нашел объявление о продаже прицела. В ходе переписки с продавцом договорился о покупке и доставке через транспортную компанию. Деньги он перевел на карту физическому лицу. Разумеется, ни прицела, ни возврата денег он в итоге не получил, - рассказал редакции Артем Поляков, врио начальника полиции УМВД России по городу Хабаровску.

После того как мужчина понял, что его обманули, он попытался снова связаться с продавцом, однако на другом конце провода была уже глухая тишина. Полиция завела уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание по этой статье может достигать шести лет лишения свободы.

Жителей краевой столицы призывают быть предельно бдительными при покупке товаров в Сети или через мессенджеры. Переводить крупные суммы по неизвестным реквизитам не стоит, а также ни в коем случае не нужно заполнять подозрительные бланки и формы, где требуют ввести данные банковских карт.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.