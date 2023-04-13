Прокуратура разберется в ситуации с 10-летним школьником, который бьет одноклассников

По неподтвержденной информации, 12 апреля школьник избил двоих девочек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В хабаровской школе №46 ЧП: 10-летний мальчик нападает на сверстников. Предварительно, ученик побил нескольких девочек и одноклассников. Причем достается от ребенка детям и вне школы.

По неподтвержденной информации, 12 апреля школьник избил двух девочек, а за день до того напал на мальчика. Ранее травмировал девочку и чуть не побил проходящего мимо ребенка. По рассказам детей, школьник носит с собой нож. По данным фактам прокуратура организовала проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц образовательного учреждения, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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