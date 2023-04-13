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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 8:39

Прокуратура разберется в ситуации с 10-летним школьником, который бьет одноклассников

Мальчик, предварительно, напал на нескольких детей
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
По неподтвержденной информации, 12 апреля школьник избил двоих девочек

По неподтвержденной информации, 12 апреля школьник избил двоих девочек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В хабаровской школе №46 ЧП: 10-летний мальчик нападает на сверстников. Предварительно, ученик побил нескольких девочек и одноклассников. Причем достается от ребенка детям и вне школы.

По неподтвержденной информации, 12 апреля школьник избил двух девочек, а за день до того напал на мальчика. Ранее травмировал девочку и чуть не побил проходящего мимо ребенка. По рассказам детей, школьник носит с собой нож. По данным фактам прокуратура организовала проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц образовательного учреждения, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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