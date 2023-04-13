На подтопление остановки «39 магазин» жалуются жители Хабаровска
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители Хабаровска нередко обращаются к специалистам с жалобами на благоустройство города. На этот раз их внимание привлекла остановка «39 магазин». О недовольствах они рассказали сотрудникам Центра управления регионом Хабаровского края.
- Остановка «39 магазин», нет ливневок. Машины с трудом проезжают. Решится когда-нибудь проблема? При каждых осадках - потоп. Возьмите, пожалуйста, под контроль, - рассказали специалистам жители Хабаровска.
По словам представителей городской администрации, с утра 13 апреля сотрудники «Водоканала» отводят отсюда воду. Сейчас здесь открыты люки, в них ввели шланги, которые помогают откачивать воду с дороги. Кроме того, в этом году планируется отремонтировать ливневку. Специалисты уже считают объемы работ и планируют их. Когда именно на участке начнется ремонт, пока неизвестно.
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