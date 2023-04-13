750 семей Хабаровского края и ЕАО пустили материнский капитал на образование Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

С начала этого года от семей Хабаровского края и Еврейской автономной области в отделение СФР поступило 757 заявлений на использование материнского капитала. Жители планировали потратить деньги на образование для своих детей. Эти заявки были одобрены, а на выплаты направлено около 41,5 миллиона рублей.

- Обучение детей - одно из популярных направлений использования средств материнского капитала и в 2023 году составляет около 17 процентов от общего числа обращений за распоряжением средствами, - сообщили в отделении СФР Хабаровского края и ЕАО.

Потратить средства маткапитала на детский сад, дошкольные занятия можно уже после рождения ребенка. На основное и допобразование - по достижении ребенком трехлетнего возраста. В этих случаях можно тратить деньги на любого из детей семьи.

Организация, которой будут перечислять деньги, должна находиться на территории РФ. Также она должна иметь лицензию на оказание услуг. Тратить маткапитал можно и на присмотр и уход за ребенком.

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