Экстренное предупреждение из-за непогоды объявили в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магаданскую область пока не возвращается весна. На 14 апреля синоптики прогнозируют плохую погоду, специалисты объявили экстренное предупреждение.

Чрезвычайная ситуация может возникнуть в Магадане, Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах. Есть риск, что оборвутся линии электропередач, возникнут сбои в работе общественного транспорта и коммунальщиков.

- Могут образоваться снежные заносы, переметы на дорогах, скопление транспорта на перевалах, возникновение ДТП, нарушение автомобильного сообщения, возможная деформацией и обрушение рекламных щитов, кровельных покрытий, а также снежных козырьков и сосулек, есть риск травматизма и гибели людей, - рассказали в ПСЦ Магаданской области.

Возможно разрушение припая Охотского моря, бухт Гертнера и Нагаева.

Жителей региона просят не забывать о правилах безопасности, быть внимательными на дорогах, не выходить на припай, следить за прогнозом погоды.

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