Компенсацию сбитой на переходе женщине заплатил водитель из Хабаровска Фото: УФССП России по Хабаровскому краю

Житель Хабаровска стал виновником ДТП. На переходе он сбил женщину, она получила тяжелые травмы. Мужчина выехал на красный сигнал светофора.

Какое-то время женщине пришлось лечиться. Как только она выздоровела, то первым делом обратилась в суд, попросив заставить виновника выплатить ей моральную компенсацию.

Исполнительный лист поступил приставам. Мужчину об этом предупредили и взыскали деньги с его счетов и сумму исполнительского сбора, ограничили выезд из страны.

После вмешательства сотрудников органа принудительного исполнения хабаровчанин выплатил сбитой на пешеходном переходе женщине компенсацию морального вреда.

- Весь комплекс мер поспособствовал взысканию компенсации морального вреда. Указанная сумма перечислена пострадавшей в полном объеме, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Сейчас исполнительное производство закончено.

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