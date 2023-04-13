Уголовное дело завели на нерадивую многодетную мать из Комсомольска-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре завели уголовное дело по статье «Халатность». Его фигуранткой стала мать пятерых детей. В следственном комитете заявили, что она не исполняла свои родительские обязанности.

Об этом правоохранители узнали из СМИ.

- По версии следствия, уполномоченными должностными лицами органов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних допущено ненадлежащее исполнение родительских обязанностей жительницей города Комсомольска-на-Амуре в отношении своих пяти детей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Специалисты оценят принятые меры, допросят свидетелей и выяснят все подробности.

Свою проверку начала прокуратура. Надзорный орган также контролирует расследование уголовного дела.

Напомним, прогулка для ребенка в детском саду ЕАО закончилась переломом руки. Да и в расследовании дела нашли нарушения.

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