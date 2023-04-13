С начала года в центры помощи мобилизованных обратились больше 2,5 тысячи жителей Хабаровского края Фото: администрация Советской Гавани

В Хабаровском крае продолжают работу центры помощи семьям мобилизованных. За 2023 год к специалистам обратились больше 2 500 человек. Около 70 процентов из них спрашивали, как оформить положенные выплаты. Чуть больше 16 процентов просили помощь в решении бытовых вопросов: собрать детей в школу, устроить их в детский сад, обеспечить горячим питанием, привезти дрова.

- Почти все специалисты работают на базе центров социального обслуживания населения. Другая часть – в центрах занятости. Профильные специалисты знают, как быстро решить ту или иную проблему. Если своих компетенций недостаточно, то подключаются другие службы, - рассказали в администрации Советской Гавани.

Список всех центров помощи есть на сайте минсоцзащиты края. А позвонить туда можно по номеру 122.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.