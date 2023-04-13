Расклейщица незаконной рекламы попалась сотрудникам администрации Биробиджана Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане все еще идет борьба с несанкционированной рекламой. Сотрудники администрации то и дело проводят рейды по улицам города. Во время одного из них они заметили женщину, которая клеила листовки прямо на фонари. С ней поговорили и попросили за собой убрать.

- К сожалению, сейчас нет действительно рабочего способа в борьбе с нарушителями. Как правило, рекламу расклеивают третьи лица, а сам заказчик может находиться в другом городе. Да и штрафы за это не такие большие. Поэтому сотрудники администрации Биробиджана вместе с депутатским корпусом прорабатывают вопрос, касающийся незаконной рекламы. И уже наметили план работы. В скором времени более подробно об этом расскажу, - сказал Максим Семенов, мэр города.

Жители Биробиджана могут сообщить о расклейщиках по телефонам 8 (42622) 2-16-88, 8 (42622) 2-24-32. Напомним, размещать листовки нельзя на деревьях, фонарях, зданиях, автобусных остановках.

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