Купить права у мошенников пытался житель Биробиджана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Биробиджана решил нарушить закон и купить права в интернете. Учиться при этом он не планировал. В итоге сам стал жертвой преступления - попался на мошенников.

На сайте объявлений 21-летний парень нашел человека, который пообещал ему помочь. Общение перешло в мессенджер.

- Потерпевший понимал, что его действия противоправны, но незнакомец убедил его в том, что водительское удостоверение будет оформлено законно, просто обучение и сдача экзаменов пройдет формально. Преступник предложил помочь оформить медкомиссию за 2 500 рублей, которые парень перевел на указанный аферистом счет, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Через два дня парню сообщили, что экзамен он якобы сдал, но за это нужно заплатить еще 38 тысяч. Когда преступник получил деньги, то сказал, что забрать документы можно в местном ГИБДД. А после добавил парня в черный список. Тогда-то молодой человек понял, что его обманули. Всего он потерял 40,5 тысячи рублей.

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