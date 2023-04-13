Больше 120 птиц погибли в пожаре в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

Пожар в Еврейской автономной области пожар унес жизни 121 птицы. Происшествие случилось в селе Биджан утром 13 апреля. Местные жители услышали треск: горел птичник.

- Пожарные прибыли оперативно и за несколько минут потушили пламя. Однако запертые в клетке 100 цыплят и 21 индюшка задохнулись продуктами горения, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Известно, что в сарае было электричество. Вероятно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Проводка, по словам спасателей, была ветхая.

Напомним, в Хабаровском крае оштрафовали 42 поджигателя. Именно столько протоколов выписали инспекторы за последнюю неделю. Каждый нарушитель ответит за свои поступки строго по закону и заплатит за них штраф. Общая сумма денежного наказания - 420 тысяч рублей, рассказали специалисты.

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