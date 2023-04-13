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НовостиОбщество13 апреля 2023 12:48

Возвращая переплаченные деньги, больше 300 тысяч потеряла старушка из Магадана

Она поверила мошенникам
Василина ВАСИЛЬЕВА
Возвращая переплаченные деньги, больше 300 тысяч потеряла старушка из Магадана

Возвращая переплаченные деньги, больше 300 тысяч потеряла старушка из Магадана

Фото: Мария ЛЕНЦ

В марте в полицию Колымы обратилась 74-летняя женщина, которая отдала преступникам больше 327 тысяч рублей. Старушка была уверена, что возвращает свои же деньги, которые она отдала недобросовестным продавцам.

- Летом пошлого года она покупала в интернете дорогие БАДы. И поэтому ничуть не удивилась, когда ей позвонил представительный молодой человек и, обратившись по имени, рассказал, что ее тогда обманули, а витамины оказались некачественными. По словам собеседника, пенсионерка переплатила за биодобавки приличную сумму, и теперь по решению суда ей положена компенсация - 300 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Доверчивая женщина слушала собеседника внимательно и уже предвкушала, как получит деньги. Сначала она перевела преступникам около 30 тысяч, потом - еще 60 в качестве комиссии за перевод. Потом отдала 80 тысяч рублей, а потом еще 158 - якобы платеж не проходил, и нужно перечислить еще.

Когда мошенники перестали выходить на связь, а никакие деньги на карту не пришли, женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию. Заведено уголовное дело. Преступникам грозит до шести лет колонии.

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