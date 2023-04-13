Возвращая переплаченные деньги, больше 300 тысяч потеряла старушка из Магадана Фото: Мария ЛЕНЦ

В марте в полицию Колымы обратилась 74-летняя женщина, которая отдала преступникам больше 327 тысяч рублей. Старушка была уверена, что возвращает свои же деньги, которые она отдала недобросовестным продавцам.

- Летом пошлого года она покупала в интернете дорогие БАДы. И поэтому ничуть не удивилась, когда ей позвонил представительный молодой человек и, обратившись по имени, рассказал, что ее тогда обманули, а витамины оказались некачественными. По словам собеседника, пенсионерка переплатила за биодобавки приличную сумму, и теперь по решению суда ей положена компенсация - 300 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Доверчивая женщина слушала собеседника внимательно и уже предвкушала, как получит деньги. Сначала она перевела преступникам около 30 тысяч, потом - еще 60 в качестве комиссии за перевод. Потом отдала 80 тысяч рублей, а потом еще 158 - якобы платеж не проходил, и нужно перечислить еще.

Когда мошенники перестали выходить на связь, а никакие деньги на карту не пришли, женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию. Заведено уголовное дело. Преступникам грозит до шести лет колонии.

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