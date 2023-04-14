В Хабаровске задержали похитителя детских колясок

В Хабаровске похитителю негде жить, и ночевал он в подъезде Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Жители дома по улице Павла Морозова, проснувшись утром, не смогли найти детскую коляску, которая всегда ночами хранилась на лестничной площадке в подъезде. Потерпевшие обратились в полицию, оценив ущерб в 44 тысячи рублей.

С помощью камер видеонаблюдения сотрудникам полиции удалось установить личность похитителя, которым оказался 32-летний мужчина, ранее уже совершавший, как административные правонарушения, так и уголовные преступления.

- Подозреваемый пояснил, что в Хабаровске не имеет постоянного места жительства, поэтому ночевал в подъезде, где проживают потерпевшие. Коляску он сдал в комиссионный магазин на улице Краснореченской за 600 рублей. Полученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровску.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража», предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемый находится в СИЗО до избрания меры пресечения.

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