Водитель иномарки погиб в столкновении с грузовиком в Хабаровске

Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Утром в 7:30 в Хабаровске по улице Шелеста произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Suzuki»выехал на встречную полосу, где двигался грузовой автомобиль Mitsubishi.

Не ожидавший подвоха водитель большегруза не успел сориентироваться и избежать столкновения. В результате ДТП водитель легкового Suzuki получил травмы, не совместимые с жизнью. В машине находился пассажир, который был оперативно доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают, что нахождение за рулем требует строгого соблюдения правил дорожного движения. Нестабильные погодные условия требуют повышенной осторожности. Не стоит рисковать своей жизнью и подвергать опасности жизни окружающих.

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