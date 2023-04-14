Школьник из Магадана стал победителем Всероссийской олимпиады по английскому языку

Победитель получит преимущества при поступлении в вуз. Фото: https://t.me/nosovlive_ru

Владислав Гризин - ученик десятого класса магаданской английской гимназии - показал лучший результат на олимпиаде по английскому языку среди самых подготовленных школьников 7-11 классов страны.

Для победы магаданец продемонстрировал навыки понимания устного и письменного текстов, справился с лексико-грамматическим тестом и преуспел в заданиях на проверку социокультурной компетенции.

Лучший результат наряду с Владиславом показали еще 22 участника со всей страны. Победители олимпиады получают право поступления в любой вуз России на профильное направление без экзаменов.

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