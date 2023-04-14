Житель Амурска награжден президентской медалью «За отвагу»

Награду земляку вручил глава Амурского района. Фото: https://vk.com/dobro_amursk

Амурчанин Александр Шмелев, отличившийся в ходе выполнения задач специальной военной операции, удостоен медали «За отвагу». Указ о награждении Александра Шмелева подписан президентом России.

В торжественной обстановке житель Амурска, который находился в зоне боевых действий в качестве добровольца, получил государственную награду из рук главы Амурского района Павла Боровлева в присутствии военного комиссара муниципалитета Валерия Мартюшова.

Глава района поблагодарил земляка за достойное выполнение воинского и гражданского долга, служение Отчизне.

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