Новая улица в Хабаровске получит имя погибшего Героя России Жоги

Владимир Жога погиб в 2022 году в ходе СВО. Фото: https://t.me/khv27_official

В марте стало известно, что одна из улиц Хабаровска получит имя Героя Российской Федерации гвардии полковника Владимира Артемовича Жоги - командира батальона, погибшего в ходе СВО в марте прошлого года.

Теперь появились детали о местоположении улицы, которая будет носить имя полковника. Как сообщает администрация Хабаровска, новая улица будет расположена в новом микрорайоне, который соединит Воронежское шоссе и улицу Совхозную.

В настоящее время улицы имени Жоги уже появились в нескольких городах России.