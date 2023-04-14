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НовостиОбщество14 апреля 2023 0:39

Новая улица в Хабаровске получит имя погибшего Героя России Жоги

Улица появится в строящемся микрорайоне города
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Владимир Жога погиб в 2022 году в ходе СВО. Фото: https://t.me/khv27_official

Владимир Жога погиб в 2022 году в ходе СВО. Фото: https://t.me/khv27_official

В марте стало известно, что одна из улиц Хабаровска получит имя Героя Российской Федерации гвардии полковника Владимира Артемовича Жоги - командира батальона, погибшего в ходе СВО в марте прошлого года.

Теперь появились детали о местоположении улицы, которая будет носить имя полковника. Как сообщает администрация Хабаровска, новая улица будет расположена в новом микрорайоне, который соединит Воронежское шоссе и улицу Совхозную.

В настоящее время улицы имени Жоги уже появились в нескольких городах России.