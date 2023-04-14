Жителей Хабаровска приглашают выбрать почетных граждан города

Сергей Кравчук с почетным гражданином Хабаровска Анатолием Насыровым Фото: Администрация Хабаровска

На официальном сайте администрации Хабаровска стартовало голосование за звание «Почетный гражданин города Хабаровска» в 2023 году. Сделать свой выбор хабаровчане могут с помощью интернет-опроса.

Выбирать предстоит из четырех кандидатов, среди которых Григорий Борщеговский, Петр Дубров, Ольга Жученко и Новруз Мамедов. Подробная информация о каждом претенденте опубликована на сайте рядом с именами. Голосовать можно по ссылке: https://khv27.ru/for-peoples/oprosy/2023/pochetnyy-grazhdanin-2023/

Параллельно проходят голосования на получение диплома мэра города «За заслуги перед городом», где в этом году за победу посоревнуются восемь кандидатов. А третье запущенное голосование определит лауреата премии имени Якова Дьяченко, где жители выберут одного из трех кандидатов.

Опросы продлятся до 17:00 28 апреля 2023 года

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