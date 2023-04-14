Фура столкнулась с экскаватором на трассе из Хабаровска во Владивосток Фото: УГИДД России по Хабаровскому краю

13 апреля на трассе из Хабаровска во Владивосток произошла крупная авария. На 101 километре дороги А-370 «Уссури» столкнулись фура с экскаватором. Это случилось недалеко от Вяземского в 1:15 ночи.

В тот день в Хабаровском крае бушевал циклон. Сильный снегопад и гололед привели к плохой видимости и плохому сцеплению с дорогой. Грузовик «Вольво» ехал по дороге с прицепом и не учел скорость движения. Машину занесло, после чего фура врезалась в стоящую на полосе спецтехнику. Автомобиль был на стоянке для проведения дорожных работ.

- В результате ДТП пострадавших нет. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали в УГИБДД России по Хабаровскому краю.

Машины сильно помяло, а экскаватор и вовсе упал посреди дороги. У «Вольво» слетел прицеп в виде контейнера. К счастью, большие автомобили обеспечили сохранность своих владельцев. Водитель и рабочие не получили даже царапин.

В Госавтоинспекции края призвали водителей быть более внимательными на дороге, обращать внимание на дорожные знаки и разметку, а также не совершать опасных маневров.

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