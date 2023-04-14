Один человек погиб в сгоревшем бараке в Хабаровске

В бараке по улице Воронежской горел первый этаж Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поздним вечером возгорание произошло в бараке по улице Воронежской, где на первом этаже горели домашние вещи. К моменту, когда удалось обнаружить пожар, огонь уже распространился на чердачное помещение. Слаженные действия огнеборцев помогли локализовать возгорание на площади 35 квадратных метров.

Звеном газодымозащитной службы в ходе разведки был спасен человек, находившийся внутри здания, еще четверо были эвакуированы по трехколенной лестнице. 15 человек успели самостоятельно покинуть помещение, пока огонь не разошелся. На первом этаже в квартире был обнаружен один погибший, еще одна женщина пострадала.

Полностью пожар был потушен уже в полночь.

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