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НовостиОбщество14 апреля 2023 2:32

Возобновлено движение автобусов из Комсомольска-на-Амуре

Причиной послужило улучшение погоды
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Автобусы смогут начать движение с 15 часов 14 апреля

Автобусы смогут начать движение с 15 часов 14 апреля

Фото: Павел КЛОКОВ

14 апреля с 15 часов возобновляется движение автобусов по автомобильной дороге «город Комсомольск-на-Амуре – рабочий поселок Солнечный», а также по дороге «Подъезд к рабочему поселку Горный».

Возвращение транспорта на маршруты обусловлено улучшением погодных условий, а также комплексом мер по ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений погоды, проведенным дорожными организациями.

Кроме того, утром 14 апреля было снято временное ограничение движения автобусов и грузового транспорта на дороге по маршруту «имени Полины Осипенко – село Биракан – поселок Березовый».