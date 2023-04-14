Яхтсмены Хабаровского края завершили в призах Всероссийскую регату

Сборная края привезла серебро и бронзу Фото: Правительство Хабаровского края

В Геленджике завершилась национальная регата «Весенние старты», собравшая более 400 участников в возрасте до 20 лет из 22 регионов России. Яхтсмены соревновались в шести классах: «оптимист», «зум 8», «кадет», «лазер 4.7», «лазер-радиал» и «420».

На третий день регата осложнялась сильным ветром, спорстмены края смогли адаптироваться к условиям и забрали две награды. Бронза досталась Василисе Медянниковой из Комсомольска, а второе место в классе «кадет» ушло экипажу Димы и Дениса Хариных из Хабаровска.

- Это наши лучшие результаты за последние сезоны. Конечно, мы очень довольны, но не хватило финальной серии, чтобы сильнейшие спортсмены смогли побороться между собой. От лица всей федерации поздравляю наших юных гонщиков и их тренеров с таким удачным выступлением, - рассказал Алексей Кондратенко, президент федерации парусного спорта Хабаровского края.

Следующий старт лидеров сборной региона намечен на Первенство России, которое пройдет с 4 по 10 мая в Таганроге.

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