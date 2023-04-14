Режим ЧС отменен в ЕАО

Ситуацию в регионе удалось привести в норму в течение нескольких дней
Фото: Олег УКЛАДОВ
Режим чрезвычайной ситуации в лесах ЕАО, введенный 12 апреля 2023 года, был отменен распоряжением губернатора Ростиславом Гольдштейном.
В то же время особый противопожарный режим продолжает действие на территории области.
На период противопожарного режима запрещено посещать леса, использовать мангалы, а также разводить костры, устраивать сжигание травы, мусора и отходов в границах частных домов и на территории садоводческих и огороднических товариществ. Находиться в лесах можно только людям, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, и тем, кто использует леса в порядке, установленном законом.
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