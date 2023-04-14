Фонтаны Хабаровска готовят к летнему сезону

Мэр поручил привести пруды в работу уже к маю Фото: Администрация Хабаровска

В ближайшие дни начнется заполнение водой городских прудов. Процесс наполнения завершат в течение двух недель.

- Городские пруды - одно из любимых мест для отдыха и прогулок у хабаровчан и гостей краевой столицы. Необходимо, чтобы к майским праздникам все работы здесь были завершены, - обозначил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Накануне специалисты провели проверку исправности насосов и плат управления роботизированных форсунок. Часть оборудования на зиму была демонтирована для предотвращения переохлаждения и защиты от вандалов. Сейчас сотрудники МУП «Горсвет» производят обратную установку.

На данный момент работы по подготовке городских прудов выполнены на 90 процентов. В верхний пруд вода уже идет, а в нижний начнет поступать с понедельника. Когда низкие температуры окончательно покинут Хабаровск, специалисты продолжат проверять насосы и регулировать струи.

Запуск фонтанов ожидается в мае. Кроме того, начинается монтаж малых фонтанов, расположенных на Уссурийском бульваре, около кинотеатра «Дружба», на привокзальной площади, переулке Топографическом и фонтана «Ручеек» на площади Блюхера.

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