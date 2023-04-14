На вопросы жителей в прямом эфире ответил Директор АПИРИ Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

Андрей Дымченко, директор Агентства привлечения инвестиция Хабаровского края, ответил на вопросы жителей в прямом эфире. Главной темой как раз стало вложение средств в бюджет. Трансляцию помогли провести специалисты краевого Центра управления регионов. Она проходила в социальных сетях.

Хабаровчанам было интересно, как можно инвестировать в развитие своего региона. Каждый вопрос зафиксировала система «Инцидент Менеджмент».

- В рамках агентства у нас есть три направления деятельности - инвестиционное, инновационное и инжиниринг проектов. В рамках инновационного мы помогаем выращивать компании, чтобы они из маленьких превращались в крупные. Кроме того, сегодня, в текущей геополитической обстановке, такие вопросы как реинжиниринг, производственный суверенитет стоят на повестке не только на региональном, но и на федеральном уровне, - рассказал Андрей Дымченко.

А инвесторы края могут воспользоваться режимом одного окна. По нему сотрудники агентства готовы помочь любому инвестору: проконсультировать, подобрать площадку, найти партнеров и сопроводить в работе.

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