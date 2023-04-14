Больше 20 тысяч куличей испекут к Пасхе в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

На этой неделе Россия отметит Пасху. Хлебопеки Хабаровского края вовсю готовятся к празднику. Жителей региона ждут как традиционные дрожжевые и бездрожжевые куличи, так и новые виды: с арахисом, шоколадом, клюквой, со вкусом кофе и другие.

Завод «Колос-пром» начал выпекать лакомство с понедельника. Специалисты продумали варианты украшений, обновили ассортимент и рецептуру. В магазины они уже поставили больше двух тысяч куличей, всего за неделю испекут порядка 20 тысяч изделий.

- Отрасль развивается. Наши хлебопеки регулярно проводят техническое перевооружение и расширяют ассортимент. Так, в 2022 году на поддержку предприятиям направлен 21 миллион рублей, открыты новые пекарни в Ванинском и Комсомольском районах, - рассказала Татьяна Горностаева, начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза.

В регионе работает 181 компания хлебопекарной промышленности, в их ассортименте больше 250 товаров, из которых больше 50 - лечебно-профилактического назначения. Еще 40 - кондитерские изделия.

В прошлом году в регионе испекли больше 40 тысяч тонн хлебобулочных изделий, из которых около пяти тонн кондитерских. Это на 1,8 процента больше, чем в 2021 году.

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