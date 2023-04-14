Приставы заставили управляйку обустроить контейнерную площадку во дворе дома в Хабаровске Фото: приставы Хабаровского края

Контейнерную площадку во дворе одного из домов Хабаровска обустроили только после вмешательства приставов. Его жители обратились в Роспотребнадзор. Специалисты выехали на место и нашли немало нарушений: площадка захламлена, ограждение сломано, бетон в трещинах, рядом с домом валяется мусор и жидкие отходы.

- Несоблюдение требований санитарного законодательства способствует распространению мусора на прилегающей территории, размножению синантропных членистоногих, гельминтов и может послужить причиной возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний среди жителей многоквартирного дома, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Суд обязал управляющую компанию привести двор в порядок. Дело передали приставам. Правда, руководство в срок ничего не сделало, и с него взыскали 50 тысяч исполнительского сбора. Тогда сотрудники УК убрали территорию дома. Сейчас там чистота и порядок, уточнили приставы.

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