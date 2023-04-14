В 80 процентах случаев в пожарах люди погибали пьяными в ЕАО Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

С начала года в Еврейской автономной области произошло 142 пожара. Они унесли жизни девяти человек и покалечили еще 10. Среди погибших пьяными были семь человек. В прошлом году травмы в огне получили пять человек.

- Проведя тщательный анализ, мы сделали следующие выводы: каждый из погибших пренебрегал требованиями пожарной безопасности. При курении погибли трое жителей Еврейской автономии, из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования - пять человек, и еще один топил печь с дефектами. Были случаи, когда погибали люди, с которыми мы проводили профилактическую работу, вручали памятки, доводили до них сведения о безопасности, - рассказал Иван Копысов, глава МЧС России по региону.

Двое погибших были пенсионерами, шестеро – безработными. Из всего количества пожаров 67 случилось в жилых домах, 37 – в хозпостройках. Еще 26 возгораний зафиксировано в складах и на заброшках, 10 – на транспорте.

«Лидером» среди причин возгорания стало неосторожное обращение с огнем – 74 процента пожаров случилось именно из-за этого. Часто люди не меняют вовремя электропроводку, не выбрасывают старую технику, не следят за печками. По этой причине возникло 44 пожара. Еще 34 случилось из-за неправильного использования электроприборов. Часто люди курят в постели или кидают окурки с балкона вниз.

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