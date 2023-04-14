В Хабаровском крае планируют поднять бочки с химикатами из реки Хор на следующей неделе

4 апреля на мосту лоб в лоб столкнулись груженая химикатами фура и внедорожник «Лексус» Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае до сих пор разгребают последствия резонансного ДТП на мосту через реку Хор. Напомним, что 4 апреля здесь лоб в лоб столкнулись груженая химикатами фура и внедорожник «Лексус». Один человек погиб, бочки с опасным веществом попали в воду.

Предварительно, водитель иномарки выехал на «встречку» и врезался в фуру. Грузовик вылетел с моста и упал в реку, выжила 52-летняя пассажирка, водитель погиб. Его тело искали почти сутки, по неподтвержденной информации, он не смог выбраться из искореженной кабины и захлебнулся.

Фура везла 17 тонн изоцианата. После того, как грузовик достали из реки, бочек с химикатом не обнаружили. Они затонули недалеко от места ДТП. 12 апреля спасатели обследовали дно Хора и составили схему с указанием груза.

- Идет подготовка донного трала для подъема груза. Сезонный повышенный уровень воды, мутность, погоду - это все осложняет работы. Подъем груза будет проведен по готовности оборудования и с учетом метеоусловий. Ориентировочно планируем на следующей неделе, - сообщил Андрей Новоселов, начальник отдела защиты населения и территорий комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Водитель «Лексуса» вместе с пассажиром сбежали с места ДТП. На попутке они добрались до Хабаровска. Водитель лег в больницу и позже через адвоката направил явку с повинной. Мужчину задержали.

Исследования воды в реке Хор загрязнения не показали.

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