Число безработных снизилось до исторического минимума в ЕАО Фото: правительство ЕАО

В ЕАО прямой эфир провел Виктор Березовский, первый заместитель начальника департамента по труду и занятости областного правительства. Он рассказал, что ситуация на рынке труда стабильная, а число безработных прилично снизилось.

- Увеличение количества безработных пришлось на пандемийный период. С 2022 года численность официально зарегистрированных нетрудоустроенных людей снижается. Сейчас их число достигло своего исторического минимума и колеблется в пределах 700 человек, - рассказал Виктор Березовский.

По его словам, жители области не стали чаще обращаться в органы занятости. За первый квартал года специалисты приняли 960 человек, 306 нашли благодаря им работу.

Сейчас в регионе популярны профессии, связанные со строительством, обрабатывающим производством и сельским хозяйством. А вот в образовании и здравоохранении наблюдается дефицит кадров.

Еще предприятиям нужны инженеры, рабочие, сварщики, каменщики, машинисты и другие специалисты.

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