Новые плацкартные вагоны запустили из Облучья в Биробиджан Фото: Иван МАКЕЕВ

В Еврейской автономной области закупили новые плацкартные вагоны. Они будут ездить из Облучья в Биробиджан. Вагоны соответствуют всем требованиям комфорта. Здесь есть кондиционеры и система пожаротушения, установлены биотуалеты. Также там оборудованы холодильник и микроволновка.

- В конце прошлого года мы запустили новый современный электропоезд до Хабаровска из четырех вагонов. И по статистике мы видим, что жители Биробиджана предпочли пересесть с машин и автобусов на рельсовый транспорт. Уверен, что объем железнодорожных перевозок будет расти и в будущем, - сказал Валерий Самков, зампред правительства ЕАО.

Модернизация поездов в области продолжится. К 2026 году подвижной состав обновят полностью. В конце торжественного мероприятия бригаде вручили путевой лист их первой поездки. А первый пассажир нового вагона получил памятный билет.

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