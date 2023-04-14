Хабаровск вошел в топ-5 регионов, откуда чаще приезжали туристы на сахалинский курорт в этом году Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Сервис бронирования отелей МТС Travel с помощью геоаналитической платформы GeoEffect от МТС проанализировал турпоток на крупнейших горнолыжных курортах России. По результатам исследования оказалось, что хабаровчане вошли в топ-5 регионов, откуда ездят горнолыжники и сноубордисты на сахалинский курорт «Горный воздух».

Высокий прирост за год показал курорт «Горный воздух» в Сахалинской области - количество посетителей из других регионов там выросло на 20% год к году.

Почти треть (32%) от всех приезжих туристов составили туристы из Приморья. На втором месте гости из Хабаровского края - 23%. На третьем - из Москвы - 15%. Далее по активности следуют жители из Амурской области - 5% и Санкт-Петербурга - 4%.

МТС Travel также проанализировала, на каких курортах отдыхает наибольшее количество местных лыжников и сноубордистов. Среди них оказался курорт в Сахалинской области, где 77% посетителей от всего количества туристов - местные жители. Также популярными курортами среди местных жителей оказались «Красная сопка» на Камчатке (94% местных), «Хвалынск» в Саратовской области (60%). На курортах «Губаха» в Пермском крае и «Свияжские холмы» в Татарстане по 57% отдыхающих в этом сезоне были местными жителями.

Самым популярным курортом в этом горнолыжном сезоне стали склоны Сочи («Красная поляна», «Роза Хутор», «Газпром»). На втором месте по количеству гостей - Архыз (республика Карачаево-Черкесия), на третьем - Шерегеш (Кемеровская область). Замыкают топ-5 Абзаково (Башкортостан) и Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика).

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. Проанализирован турпоток на 15 наиболее популярных горнолыжных курортах России. В исследовании учитывались путешественники, посетившие горнолыжные курорты с 1 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года и с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года.