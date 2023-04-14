Дети мобилизованных бесплатно сходили в цирк Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Активисты Хабаровского края продолжают помогать мобилизованным. Они не только отвечают на их вопросы и решают бытовые проблемы, но и организовывают досуг. Так, недавно семьи участников СВО сходили в цирк.

- Нам представление очень понравилось - от актеров и костюмов до сюжета. Все было очень классно. Спасибо Народному фронту за поход в цирк, было весело, - поделились дети, посетившие культурное мероприятие.

Бесплатное посещение программы организовали активисты. Сказку «Колесо времени» показал цирк из Бурятии. Ее посмотрели 42 семьи участников спецоперации.

Напомним, жителя Амурска наградили за героизм, который он проявил во время спецоперации. Александр Шмелев получил медаль по указу президента Владимира Путина. Мужчина ушел на СВО добровольцем. Медаль ему вручал главный военный комиссар района.

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