«Сбегали дети»: в Хабаровске наказали директора детдома

Директора детдома наказали за сбегающих детей в Хабаровске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Из детского дома №1 Хабаровска постоянно сбегали дети. За прошлый год восемь ребят сами уходили из учреждения 32 раза. Этот факт заинтересовал прокуратуру.
Надзорный орган провел проверку. Оказалось, что в детском доме детям не оказывают психолого-педагогическую и социальную помощь. Это и приводит к побегам.
- Прокуратурой района директору детского дома внесено представление. По результатам его рассмотрения приняты меры к недопущению нарушений в дальнейшем, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
В итоге директора привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Пока он отделался предупреждением.
Напомним, ранее в сюжете по телевидению показали многодетную маму из Комсомольска-на-Амуре. Соседи говорят, что 23-летняя женщина кричит на детей, занимает продукты в долг, а пособия тратит на себя.
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