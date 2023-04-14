«Сбегали дети»: в Хабаровске наказали директора детдома

Директора детдома наказали за сбегающих детей в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из детского дома №1 Хабаровска постоянно сбегали дети. За прошлый год восемь ребят сами уходили из учреждения 32 раза. Этот факт заинтересовал прокуратуру.

Надзорный орган провел проверку. Оказалось, что в детском доме детям не оказывают психолого-педагогическую и социальную помощь. Это и приводит к побегам.

- Прокуратурой района директору детского дома внесено представление. По результатам его рассмотрения приняты меры к недопущению нарушений в дальнейшем, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В итоге директора привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Пока он отделался предупреждением.

Напомним, ранее в сюжете по телевидению показали многодетную маму из Комсомольска-на-Амуре. Соседи говорят, что 23-летняя женщина кричит на детей, занимает продукты в долг, а пособия тратит на себя.

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