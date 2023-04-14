Избившего сына мужчину заставили заплатить ему моральную компенсацию в ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

В Биробиджанском районе прокуратура заставила местного жителя выплатить моральную компенсацию своему сына. Родственники поссорились, и тогда пьяный отец избил несовершеннолетнего ребенка. Мальчика забрали в социальный центр.

- В дальнейшем М. признался в совершении преступления и написал явку с повинной. Дознаватель завел против него уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Суд приговорил мужчину к исправительным работам на полгода. Пять процентов от заработка он будет отдавать государству.

Так как избитому ребенку нет 18 лет, и сам отстоять свои права он не может, за него это решила сделать прокуратура. Надзорный орган обратился в суд и попросил взыскать с горе-отца моральную компенсацию. 11 апреля суд удовлетворил иск. Мужчина заплатил сыну 50 тысяч рублей.

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