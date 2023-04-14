Санитарные зоны на водозаборе требует установить прокуратура Магадана Фото: прокуратура Магаданской области

В Магадане природоохранная прокуратура проверила, как соблюдается водный закон. В итоге обнаружились некоторые нарушения. Специалисты выяснили, что на реке Уптар и ручье Артек не установлены санитарные зоны.

- Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого назначения не установлены, в связи с чем надзорное ведомство обратилось за судебной защитой интересов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Суд обязал Водоканал обратиться в минприроды с заявлением установить санитарные зоны. Кроме того, предприятие должно получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на водные объекты. К слову, у предприятия есть шанс еще обжаловать решение суда, так как в силу оно пока не вступило.

Напомним, в Хабаровске приставы заставили руководство местной управляйки привести в прядок мусорную площадку во дворе одного из домов.

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