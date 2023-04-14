Движение вокруг Соборной площади перекроют в Магадане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перекрытие дорог ждет жителей Магадана в пасхальную ночь. На полтора часа они не смогут ездить и парковаться около Соборной площади.

По информации администрации города, движение здесь запретят с 23:00 до 01:30.

- Будут запрещены проезды от дома №14 по улице Пролетарской в сторону кольца за Собором и от кольца до дома №10 по улице Пролетарской. В это время пройдет пасхальное богослужение и Крестный ход, - рассказали в администрации города.

Куличи на Пасху будут освящать во всех храмах региона. Это можно сделать во время богослужений в церкви. К слову, в этом году планируется освящать и другие пасхальные угощения.

Напомним, в Хабаровске продлили работу общественного транспорта в ночь перед Пасхой. Несколько автобусных и троллейбусных маршрутов будут ездить по городу до 23 часов.

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